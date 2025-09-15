Ричмонд
Спортсменка из Кировской области стала чемпионкой РФ по прыжкам на батуте

Победа позволяет претендовать на место в сборной для участия в чемпионате мира в Испании в ноябре 2025 года.

Источник: Национальные проекты России

Спортсменка из Кировской области завоевала золотую медаль на чемпионате России по прыжкам на батуте в дисциплине «акробатическая дорожка», сообщили в управлении массовых коммуникации региона. Подготовка спортсменки проходила в ходе реализации государственной программы «Спорт России».

Соревнования в Екатеринбурге собрали более 140 спортсменов из 33 регионов страны, включая олимпийских призеров. Воспитанница вятскополянской школы «Электрон» Елена Нейман набрала 52.500 балла и заняла первое место пьедестала. Победа позволяет Елене претендовать на место в сборной России для участия в чемпионате мира в Испании в ноябре 2025 года.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.