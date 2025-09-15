В Екатериновском районе Саратовской области прошла акция «Поезд здоровья»

Профилактическая акция «Поезд здоровья» состоялась 11 сентября в Екатериновском районе Саратовской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
С жителями работали сотрудники рентгеновского отделения Петровской районной больницы. Работа велась на новом современном мобильном медицинском комплексе, закупленном в больницу в этом году.
Пациенты прошли экспресс-исследование уровня глюкозы крови, маммографию, флюорографию, ЭКГ, УЗИ внутренних органов и сердца, а также измерили объем легких. 32 человека проверили свое здоровье и получили консультации узких специалистов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.