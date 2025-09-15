В «Зотове» рассказали малоизвестную историю журнала «А — Я»

Художники в «А — Я» отстраивались от авангарда, но постоянно публикуют материалы, посвятив их творчеству целый раздел под названием «Наследие». Они вступали в полемику со своими предшественниками, дискуссия разворачивалась прямо на страницах журнала — все в лучших традициях отечественной журналистики, только если до революции эта полемика была посвящена политическим вопросам и выходила на страницах сначала толстых журналов, а затем газет, то тут художники пытались сами переосмыслить свое творчество и определить свое место с искусстве в рамках своего камерного издания. Кстати, критические и искусствоведческие статьи в журнале играли важную роль. Причем редакторы журнала «А — Я» охотились за эксклюзивом и отбирали для публикации исключительно материалы, которые ранее свет не видел. В этом смысле, представляли интерес не только ранее нигде не опубликованные тексты Казимира Малевича, Михаила Матюшина и других, но и художественное творчество концептуалистов (именно к этому течению относят творчество московских художников тех лет). Так, например, «Прямоугольник, который стремится стать кругом» Виктора Пивоварова впервые вышел в свет именно на страницах «А — Я».