Суд Москвы запретил распространять данные о способах угона и подрыва автомобилей

В один из судов Москвы поступило необычное ходатайство от Бабушкинского межрайонного прокурора. Он попросил суд разобраться, законно ли публиковать в социальных сетях (и в целом в интернете) информацию, в которой прямым текстом описываются способы угона и подрыва автомобилей.