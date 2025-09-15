Ричмонд
Суд Москвы запретил распространять данные о способах угона и подрыва автомобилей

В Москве запретили публиковать в интернете способы угона и взрыва автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

В один из судов Москвы поступило необычное ходатайство от Бабушкинского межрайонного прокурора. Он попросил суд разобраться, законно ли публиковать в социальных сетях (и в целом в интернете) информацию, в которой прямым текстом описываются способы угона и подрыва автомобилей.

Согласно публикации РИА Новости, прокуратура обнаружила в интернете подобные материалы, находящиеся в свободном доступе для всех желающих. В них открыто рассказывалось о незаконных способах взлома автомобилей, включении двигателя без ключа и даже подрыва.

Суд разобрал запрос прокурора и постановил: подобная информация, находящаяся в открытом доступе, создает предпосылки для совершения преступлений и может быть использована для подготовки теракта. А потому, само собой, незаконна, публиковать подобное суд запретил.

Ранее KP.RU сообщил, что суд запретил распространять на неограниченный круг лиц информацию о способах верификации в запрещенных и заблокированных в России соцсетях и сервисах.