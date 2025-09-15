Тренера группы Тутберидзе не пустили на отборочный турнир к Олимпиаде-2026

«Вспомогательный персонал проходит ту же процедуру проверки, что и индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). Даниил Глейхенгауз был заявлен в качестве вспомогательного персонала для Аделии Петросян и не соответствовал критериям отбора, изложенным в сообщении ISU», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы организации.