Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области модернизировали

Редизайн и оптимизацию процедуры подачи заявок провели на портале конкурсов на получение субсидий Тюменской области, сообщили в департаменте информатизации региона. Портал развивается по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Модернизацию провели по итогам рабочей встречи, которая состоялась в июне. Помимо редизайна и оптимизации подачи заявок, на сайте также появилось несколько полезных инструментов.
Например, сделали базу знаний о портале. В ней содержатся все необходимые инструкции о процедурах публикации отборов и подачи заявок. Также теперь можно подписаться на рассылку о новых отборах. Участники смогут оперативно получать уведомления о публикации новых отборов, выбрав интересующие направления или организаторов. Уточним, свои идеи и предложения по развитию портала конкурсов можно направить в департамент информатизации Тюменской области через портал технической поддержки.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.