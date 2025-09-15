Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области модернизировали

Например, сделали базу знаний о портале. В ней содержатся все необходимые инструкции о процедурах публикации отборов и подачи заявок. Также теперь можно подписаться на рассылку о новых отборах. Участники смогут оперативно получать уведомления о публикации новых отборов, выбрав интересующие направления или организаторов. Уточним, свои идеи и предложения по развитию портала конкурсов можно направить в департамент информатизации Тюменской области через портал технической поддержки.