Ремонт Дворцового моста стартует с 16 сентября

Напомним, ремонтные работы будут проводиться поэтапно, с сохранением возможности движения в обоих направлениях. В период с 16 по 25 сентября ограничат движение от Университетской набережной к Дворцовой и Английской набережным. С 26 сентября по 5 октября перекроют движение по центральным полосам, при этом для проезда будут доступны по две крайние полосы в каждом направлении. С 6 по 15 октября будет ограничено движение от Дворцовой и Английской набережных к Университетской набережной.