Defence24: французские Rafale в Польше могут нести ядерное оружие

«Даже если Rafale прилетели без ядерного оружия, его можно оперативно доставить. Главное — пилоты и технический состав уже начинают осваивать инфраструктуру базы на востоке Польши и воздушное пространство у восточной границы страны. Таким образом, появление французских истребителей имеет как политическое, так и стратегическое значение», — отмечается в публикации.