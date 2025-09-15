Ричмонд
Defence24: французские Rafale в Польше могут нести ядерное оружие

Факт появления в Польше истребителей из Франции имеет как политическое, так и оперативное значение, пишут журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Переброшенные в Польшу из Франции самолёты Rafale способны нести ядерные боеголовки. Об этом пишет издание Defence24.

«В Польше появились многоцелевые истребители Rafale из спецподразделения, приспособленного для того, чтобы переносить ядерное вооружение», — сказано в сообщении.

Машины двухместной модификации поступили из 4-го дивизиона авиабазы Сен-Дизье.

На данный момент нет подтверждений, что Rafale прибыли с ядерным вооружением, по крайней мере, это не видно на опубликованных фотографиях. Однако полной уверенности в отсутствии боезарядов нет, пишут журналисты.

В Минск-Мазовецкий, где размещена авиабаза, прибыл транспортный самолёт A400M, который может использоваться для доставки специального вооружения.

«Даже если Rafale прилетели без ядерного оружия, его можно оперативно доставить. Главное — пилоты и технический состав уже начинают осваивать инфраструктуру базы на востоке Польши и воздушное пространство у восточной границы страны. Таким образом, появление французских истребителей имеет как политическое, так и стратегическое значение», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Польше началась операция НАТО «Восточный страж».

