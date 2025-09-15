Четыре студента Мурманского арктического университета выиграли гранты

Студенты Мурманского арктического университета (МАУ) стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап», получив гранты в размере 1 млн рублей каждый. Поддержка соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Центре информационных технологий Мурманской области.
Проекты отобраны среди 11,6 тысячи заявок. Инициативы победителей охватывают креативные индустрии, биотехнологии и цифровые технологии. Например, Дарья Попова разработала проект по производству мурманского печатного пряника, Александра Абрашкина — аквапонную ферму для выращивания сома и растений, Максим Лев — VR-приложение для обучения настольному теннису, а Александр Гапеев — цифровую платформу для маршрутных перевозок.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.