«Веселится тетушка»: Алла Пугачева запела впервые за долгие годы

В интервью Катерине Гордеевой*, которое стало первым с февраля 2022 года, российская эстрадная певица Алла Пугачева запела — об этом ее попросил пожилой мужчина, пока артистка прогуливалась по побережью Рижского залива.

Пенсионер попросил Пугачеву спеть «маленький напев русским людям», и в ответ на это она запела: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня! Не морозь меня, моего коня!». Пожилой мужчина стал ей подпевать, в то время как его супруга, сидевшая рядом, снимала певицу на телефон. После этого Пугачева назвала его «русским человеком».

Артистка отметила, что ей все еще хочется петь.

— Голос у меня есть, просто я не хочу его сильно показывать. Он мне уже надоел. Я еще хочу какие-нибудь краски. Хоть шепотом, хоть хрипотцой. Есть идейки. Хочется спеть, чтобы не узнали. Веселится тетушка, — высказалась Пугачева в интервью Гордеевой*, опубликованном на ее YouTube-канале.

Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что время все расставляет по местам, и через сто лет потомки будут оценивать личность именно по его творческому наследию — для Пугачевой им являются ее песни. Артистка также назвала певицу «гением» и «просто величайшей певицей и актрисой», у которой «нет порядкового номера», а все ее композиции — российским «золотым фондом».

*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.