«Веселится тетушка»: Алла Пугачева запела впервые за долгие годы

Российская эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что время все расставляет по местам, и через сто лет потомки будут оценивать личность именно по его творческому наследию — для Пугачевой им являются ее песни. Артистка также назвала певицу «гением» и «просто величайшей певицей и актрисой», у которой «нет порядкового номера», а все ее композиции — российским «золотым фондом».