В Ростовском зоопарке у пары зубров родился малыш

В Ростовском зоопарке на свет появилась самка зубра. Радостное событие в семейной паре по кличке Мужичок и Мулана произошло еще 19 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.
Теперь сотрудники зоопарка обратились к горожанам с предложением помочь выбрать имя для новорожденной. Для малышки объявлен конкурс кличек. Согласно традиции, имена для зубров в зоопарке должны начинаться на слог «Му».
Предложить свой вариант имени можно до 15 сентября включительно в соцсетях зоопарка. Затем, с 16 по 18 сентября, на официальной странице зоопарка в социальной сети пройдет голосование среди наиболее интересных вариантов.
Итог конкурса будет подведен 19 сентября, в день, когда зубренку исполнится три месяца. Именно тогда и станет известно ее имя.
