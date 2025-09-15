Ричмонд
В Ростовском зоопарке у пары зубров родился малыш

В зоопарке Ростова объявили конкурс по выбору имени малышке зубра.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском зоопарке на свет появилась самка зубра. Радостное событие в семейной паре по кличке Мужичок и Мулана произошло еще 19 июня, сообщили в пресс-службе учреждения.

Теперь сотрудники зоопарка обратились к горожанам с предложением помочь выбрать имя для новорожденной. Для малышки объявлен конкурс кличек. Согласно традиции, имена для зубров в зоопарке должны начинаться на слог «Му».

Предложить свой вариант имени можно до 15 сентября включительно в соцсетях зоопарка. Затем, с 16 по 18 сентября, на официальной странице зоопарка в социальной сети пройдет голосование среди наиболее интересных вариантов.

Итог конкурса будет подведен 19 сентября, в день, когда зубренку исполнится три месяца. Именно тогда и станет известно ее имя.

