«Извините за нескромность»: Лукашенко заявил, что президентами рождаются

Президентами не становятся, а рождаются. С таким мнением в понедельник, 15 сентября, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Извините за нескромность, но я уже не раз говорил, что президентами не становятся, президентами рождаются, — приводит его слова «БелТа».

Лукашенко объяснил, что речь идет о том, как с возрастом в человеке постепенно формируется осознанная любовь к своей стране и народу, которая возникает «от жизни, от земли». Эта любовь проявляется в готовности в трудные времена взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы оправдать доверие своих соотечественников.

В июне Лукашенко высказал еще одно интересное мнение. Глава республики заявил, что «вот эта диктатура» пойдет на пользу Белоруссии. Под «вот этой диктатурой» Лукашенко подразумевал готовность государства оказывать бесплатную поддержку чиновничеству в организации мероприятий.

До этого Лукашенко пожаловался на отставание Белоруссии от Европы. По его словам, если Белоруссия не начнет догонять страны Европы по уровню производительности труда, то ей и Калининградской области «нечего делать» на европейском рынке.

