«Извините за нескромность»: Лукашенко заявил, что президентами рождаются

Лукашенко объяснил, что речь идет о том, как с возрастом в человеке постепенно формируется осознанная любовь к своей стране и народу, которая возникает «от жизни, от земли». Эта любовь проявляется в готовности в трудные времена взять на себя ответственность и сделать все возможное, чтобы оправдать доверие своих соотечественников.