Более 720 тысяч человек стали участниками конкурса «Это у нас семейное»

«Президент России Владимир Путин не зря назвал проект “Это у нас семейное” самым народным. Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта “Семья”, снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей. Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения. Я уверена, что такие проекты, как “Это у нас семейное”, вносят значительный вклад в сохранение нашего культурного кода. Они напоминают нам о силе преемственности, о важности корней и о том, что именно в семье закладываются основы патриотизма, трудолюбия и любви к своей Родине. Все это делает Россию единой и сильной», — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.