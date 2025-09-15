Более 720 тысяч человек стали участниками конкурса «Это у нас семейное»

Регистрация на участие во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное», который стал частью нацпроекта «Семья», завершилась. За 3,5 месяца заявки подали свыше 720 тысяч человек со всех 89 регионов страны, сообщила пресс-служба конкурса.
«Президент России Владимир Путин не зря назвал проект “Это у нас семейное” самым народным. Во втором сезоне конкурс, который в этом году стал частью национального проекта “Семья”, снова собрал огромное количество уникальных, самобытных, талантливых семей. Сейчас участники второго сезона выполняют задания, где изучают свою родословную, рассказывают о традициях, которые передаются из поколения в поколение, находят общие увлечения. Я уверена, что такие проекты, как “Это у нас семейное”, вносят значительный вклад в сохранение нашего культурного кода. Они напоминают нам о силе преемственности, о важности корней и о том, что именно в семье закладываются основы патриотизма, трудолюбия и любви к своей Родине. Все это делает Россию единой и сильной», — отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
По числу участников среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Московская область, Краснодарский край и другие. В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие в других странах. Среди них лидируют Казахстан, Белоруссия, Молдова, Киргизия, Таджикистан и Германия. Также в этом сезоне в конкурсе участвуют и жители Абхазии.
Теперь участников ждет дистанционный этап, который завершится 1 октября. Его финальным заданием станет викторина на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф конкурсантам доступны задания по различным темам: творчество, культура, история, семейные традиции, волонтерство. Среди них есть испытания от членов наблюдательного совета и партнеров конкурса.
По итогам дистанционного этапа будут определены полуфиналисты, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Информация о допуске семейной команды к окружному полуфиналу будет размещена в ее семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф. А летом 2026 года — в День семьи, любви и верности — состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.