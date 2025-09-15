Пьер де Голль: трансляцию «Интервидения» будут смотреть в Европе

Президент Фонда де Голля, внук первого президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль в интервью RT рассказал, что международный музыкальный конкурс «Интервидение», который будет проходить в Москве 20 сентября, заинтересует в том числе европейских зрителей.
По его словам, конкурс привлечет всех, «кто больше не хочет смотреть то, во что превратилось “Евровидение”, тех, кто был шокирован церемонией открытия Олимпийских игр в Париже», включая жителей Европы и всего мира.
«Можно многое перенять у конкурса “Интервидение”. Мы совершенно точно увидим невероятных талантливых артистов, которые будут самовыражаться на сцене. Всё это способствует культурному многообразию в мире, открытости, диалогу между цивилизациями», — сказал Пьер де Голль.
Он также отметил, что «Евровидение» стало политическим инструментом и больше не представляет ни культуру определенной страны, ни мастерство исполнителей.
«“Интервидение” демонстрирует все культурное разнообразие, все богатство, художественное выражение других стран», — сказал Пьер де Голль, назвав РФ «государством-цивилизацией», объединяющим многие культуры.
Напомним, конкурс «Интервидение-2025» пройдет в центре «Live Арена» в Москве 20 сентября. Помимо нашей страны в конкурсе выступят Белоруссия, Казахстан, США, КНР, Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Египет, Катар, Колумбия, Киргизия, Куба, ОАЭ, Саудовская Аравия, ЮАР, Сербия, Узбекистан и Таджикистан.
Ранее Пьер де Голль рассказал, что хотел бы вместе с супругой Наджетой Бенсуики жить в России.