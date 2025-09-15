Дожди и всего +17 градусов: Резкое похолодание идёт в Молдову — но уже к концу недели снова жара

Это похолодание связано с приходом воздушных масс с севера, которые временно вытеснят летнее тепло. Но уже к концу недели в Молдову снова вернётся жара: днём прогнозируется до +25−27 °C, особенно на юге страны, а небо станет значительно яснее. Осень лишь напоминает о себе, но отдавать лето пока не спешит.