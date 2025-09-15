Дожди и всего +17 градусов: Резкое похолодание идёт в Молдову — но уже к концу недели снова жара

В начале недели Молдову накроет резкое похолодание. Уже 16 сентября синоптики обещают дожди и всего около +17 °C днём, а ночью температура может опуститься до +8−10 °C.
Ситуацию усугубят порывистый северный ветер и высокая влажность, из-за чего прохлада будет ощущаться ещё сильнее. Осадки ожидаются во многих районах страны, местами возможны ливни, и на этом фоне солнца почти не будет.
Погода в Молдове.
Это похолодание связано с приходом воздушных масс с севера, которые временно вытеснят летнее тепло. Но уже к концу недели в Молдову снова вернётся жара: днём прогнозируется до +25−27 °C, особенно на юге страны, а небо станет значительно яснее. Осень лишь напоминает о себе, но отдавать лето пока не спешит.