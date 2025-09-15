Завершается прием заявок на премию «Больше, чем путешествие»

Прием заявок на премию «Больше, чем путешествие» завершится через 7 дней — 22 сентября. Принять участие может любой россиянин старше 14 лет, сообщила пресс-служба премии.
«Мы хотим поддержать тех, кто превращает путешествия в инструмент воспитания и образования, открывает новые горизонты для молодежи, помогает узнать и еще больше полюбить Россию. Получение награды — это не просто отметка, это признание усилий и подтверждение значимости проекта и деятельности людей для всей страны. Для участников премия становится возможностью заявить о себе, найти поддержку и войти в сообщество единомышленников, которые вдохновляют других своим примером и задают высокую планку качества в сфере содержательных путешествий. В первые недели заявочной кампании на сайте премии зарегистрировались более двух тысяч человек, и это число ежедневно растет. Однако мы советуем не откладывать заполнение самой заявки, ведь до конца их приема осталась одна неделя. Наши специалисты всегда готовы оказать участникам всестороннюю консультационную поддержку по всем возникающим вопросам», — сказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.
Напомним: заявки на участие принимаются в трех категориях: «Люди», «Организации» и «Проекты». Среди основных номинаций: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем предприятие» и другие. Помимо основных номинаций, предусмотрены и специальные награды — ими отметят наиболее значимые достижения в сфере сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, внедрения инновационных практик, а также развития доступного туризма для людей с ограниченными возможностями. Узнать подробнее и оставить заявку можно по ссылке.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.