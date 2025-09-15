Завершается прием заявок на премию «Больше, чем путешествие»

«Мы хотим поддержать тех, кто превращает путешествия в инструмент воспитания и образования, открывает новые горизонты для молодежи, помогает узнать и еще больше полюбить Россию. Получение награды — это не просто отметка, это признание усилий и подтверждение значимости проекта и деятельности людей для всей страны. Для участников премия становится возможностью заявить о себе, найти поддержку и войти в сообщество единомышленников, которые вдохновляют других своим примером и задают высокую планку качества в сфере содержательных путешествий. В первые недели заявочной кампании на сайте премии зарегистрировались более двух тысяч человек, и это число ежедневно растет. Однако мы советуем не откладывать заполнение самой заявки, ведь до конца их приема осталась одна неделя. Наши специалисты всегда готовы оказать участникам всестороннюю консультационную поддержку по всем возникающим вопросам», — сказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.