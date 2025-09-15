Ричмонд
«Гранта» съехала в кювет и врезалась в дерево: в Башкирии произошло смертельное ДТП

В Башкирии разбился насмерть водитель Lada Granta.

Сегодня вечером, 15 сентября, в Учалинском районе Башкирии на втором километре автодороги Учалы-Кирябинское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, 58-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, из-за чего машина попала в кювет и врезалась в дерево. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

— Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.

