«Гранта» съехала в кювет и врезалась в дерево: в Башкирии произошло смертельное ДТП

Сегодня вечером, 15 сентября, в Учалинском районе Башкирии на втором километре автодороги Учалы-Кирябинское произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, 58-летний водитель Lada Granta не справился с управлением, из-за чего машина попала в кювет и врезалась в дерево. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.
— Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.
