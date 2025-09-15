Детский хор открыл фестиваль «Российская студенческая весна» СПО в Ставрополе

«Я уверен, что весь Ставрополь будет светиться в ближайшую неделю от вашей энергии, от вашего позитива, от того, что вы нам приготовили, от тех номеров, которые вы привезли, от талантов, которые в каждом из вас есть. Ставрополь просто рекордсмен “Студвесны”, принимал все возможные фестивали нашей программы. Каждый год мы сюда приезжаем много лет, всегда нас гостеприимно встречают, я уверен, вам здесь понравится», — сказал на церемонии открытия председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский.