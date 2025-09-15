В Екатеринбурге задержали второго арестанта, сбежавшего из СИЗО

Напомним, в ночь на 1 сентября из следственного изолятора в Екатеринбурге сбежали 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов*. Их обвиняли в приготовлении к теракту. После побега мужчин объявили в федеральный розыск. Александра Черепанова задержали 8 сентября. Он не оказал сопротивления.