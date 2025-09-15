В Екатеринбурге задержали второго арестанта, сбежавшего из СИЗО

Представители силовых структур задержали второго арестанта, который сбежал из СИЗО Екатеринбурга 1 сентября, сообщает ГУ ФСИН по Свердловской области.
«Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга был обнаружен обвиняемый К., совершивший побег из СИЗО-1 города Екатеринбург», — сказано в публикации.
Уточняется, что Иван Корюков* попытался скрыться. Однако его все равно задержали.
Напомним, в ночь на 1 сентября из следственного изолятора в Екатеринбурге сбежали 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов*. Их обвиняли в приготовлении к теракту. После побега мужчин объявили в федеральный розыск. Александра Черепанова задержали 8 сентября. Он не оказал сопротивления.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.