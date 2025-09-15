Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге задержали второго арестанта, сбежавшего из СИЗО

Иван Корюков попытался скрыться, когда его обнаружили представители силовых структур.

Источник: Аргументы и факты

Представители силовых структур задержали второго арестанта, который сбежал из СИЗО Екатеринбурга 1 сентября, сообщает ГУ ФСИН по Свердловской области.

«Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга был обнаружен обвиняемый К., совершивший побег из СИЗО-1 города Екатеринбург», — сказано в публикации.

Уточняется, что Иван Корюков* попытался скрыться. Однако его все равно задержали.

Напомним, в ночь на 1 сентября из следственного изолятора в Екатеринбурге сбежали 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов*. Их обвиняли в приготовлении к теракту. После побега мужчин объявили в федеральный розыск. Александра Черепанова задержали 8 сентября. Он не оказал сопротивления.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.