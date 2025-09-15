В Пензенской области заключили более 2,5 тысячи социальных контрактов

Свыше 2,5 тысячи социальных контрактов заключили за 8 месяцев года в Пензенской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона.
Поддержку получили 7818 жителей региона, включая 1251 семью с детьми и 34 участника СВО и их родственников. Большинство контрактов направлены на организацию предпринимательской деятельности (1271), поиск работы (518) и развитие личных подсобных хозяйств (408).
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.