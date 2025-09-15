В Брюсселе неизвестные обстреляли автомобиль евродепутата от Польши Буды

В центре Брюсселя произошло покушение на евродепутата от Польши Вальдемара Буду. Неизвестные открыли огонь по автомобилю политика, выступающего против нынешней европейской политики (в том числе русофобской).
«Девять точных выстрелов. Меня не было в машине в момент нападения, единственная машина, по которой стреляли, была моя», — пишет Буда в соцсети X.
Уточняется, что автомобиль был просто припаркован. Неизвестные стреляли из пневматического, а не из огнестрельного оружия. Буда назвал случившееся «чертовой брюссельской дичью».
Ранее KP.RU сообщил, что Брюссель пытается полностью закрыть Европу от России и ее граждан, установив запрет на посещение и выдачу виз по признаку гражданства.