Кадаков: система видеофиксации отсутствия ОСАГО не заработает в ноябре

Кадаков подчеркнул, что президент Владимир Путин в своих майских указах поручал принять меры для внедрения системы, но не устанавливал жесткий срок запуска на ноябрь 2025 года. Эксперт отметил, что в ближайшее время могут быть приняты сопутствующие меры, например законопроект о повышении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО до пяти тысяч рублей, однако сама система камерного контроля заработает позже.