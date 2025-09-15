Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадаков: система видеофиксации отсутствия ОСАГО не заработает в ноябре

Для внедрения новой системы необходимо принять поправки в КоАП.

Источник: Аргументы и факты

Система камерного контроля за наличием у водителей полисов ОСАГО не начнет работу 1 ноября. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

По его словам, для внедрения этой формы видеофиксации необходимо принять поправки в КоАП, синхронизировать базы данных Российского союза автостраховщиков и ГИБДД, а также модернизировать систему МВД «Паутина». При текущих темпах реально запустить механизм удастся только осенью 2026 года или раньше.

Кадаков подчеркнул, что президент Владимир Путин в своих майских указах поручал принять меры для внедрения системы, но не устанавливал жесткий срок запуска на ноябрь 2025 года. Эксперт отметил, что в ближайшее время могут быть приняты сопутствующие меры, например законопроект о повышении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО до пяти тысяч рублей, однако сама система камерного контроля заработает позже.

Ранее эксперт Андрей Бундин пояснил, как будут штрафовать по камерам за отсутствие ОСАГО.