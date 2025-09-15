В Одинцово завершился VII фестиваль волейбола среди школьников Подмосковья

Ежегодный фестиваль волейбола Московской области прошел в Одинцово на стадионе «Центральный», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие проведено в ходе государственной программы «Спорт России».
Участие приняли болee 20 смешанных команд юношей и девушек 2011−2012 годов рождения из Одинцовского округа и Краснознаменска. Победителем стала команда Одинцовской лингвистической гимназии, второе место у лицея № 1 из Краснознаменска, третье — у гимназии № 13. Судьями выступили игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» и спортсмены областного училища олимпийского резерва.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.