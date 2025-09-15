«Береза-Картузская» станет всебелорусским местом памяти жертв польской оккупации

Польские оккупанты стремились уничтожить белорусов как нацию, всячески притесняли. «У нас имеется достаточно документов, свидетельств, чтобы об этом говорить. Здесь, в Березе, когда был создан концентрационный лагерь, это стало квинтэссенцией, таким эпицентром той ненависти, которую польские власти испытывали к белорусскому народу. Они ставили своей целью, чтобы белорусов как самостоятельного народа не было на этой земле. Белорусов бросали в тюрьмы и концлагеря, белорусам отказывали в названии, в родном языке, в культуре, преследовали, не допускали на государственные должности, в армию, в полицию. Фактически объявили людьми второго сорта», — подчеркнул Вадим Гигин. Он добавил, что такое отношение было также к евреям, к украинцам — к тем народам, которые проживали на этой земле под польской властью.