Выполнял боевую задачу и попал под удар врага: В зоне СВО спустя 1,5 года нашли тело Героя России Суфиярова

В статье напомнили о последнем бое Героя России. 12 апреля 2024 года взвод под командованием старшего лейтенанта Ильдара Суфиярова с позывным «Хасан» выполнял задачи в Серебрянском лесничестве ЛНР. В ходе боестолкновения взвод Суфиярова отражал атаки противника. При появлении вражеских беспилотников командир приказал своим бойцам отступать. Сам, будучи раненым, остался на позиции, чтобы прикрыть сослуживцев. Спустя два часа Суфияров остался один в окружении украинских боевиков. После этого он подорвал гранатой себя и троих солдат ВСУ.