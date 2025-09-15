Выполнял боевую задачу и попал под удар врага: В зоне СВО спустя 1,5 года нашли тело Героя России Суфиярова

В зоне проведения специальной военной операции на Украине обнаружено тело Героя России Ильдара Суфиярова. Об этом сообщило издание «КП-Уфа» со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.
«На месте был его военный билет [судя по внешнему виду, документ обгорел]. Мы тело уже доставили в Ростов на проведение экспертизы. Удивительный человек. К сожалению, лично его не знал, он наш герой», — сказал Хабиров на оперативном совещании в местном правительстве.
В статье напомнили о последнем бое Героя России. 12 апреля 2024 года взвод под командованием старшего лейтенанта Ильдара Суфиярова с позывным «Хасан» выполнял задачи в Серебрянском лесничестве ЛНР. В ходе боестолкновения взвод Суфиярова отражал атаки противника. При появлении вражеских беспилотников командир приказал своим бойцам отступать. Сам, будучи раненым, остался на позиции, чтобы прикрыть сослуживцев. Спустя два часа Суфияров остался один в окружении украинских боевиков. После этого он подорвал гранатой себя и троих солдат ВСУ.
На поиски тела Героя России ушло полтора года. 13 сентября его все-таки обнаружили.
По словам Хабирова, после транспортировки тела Суфиярова в Башкирию будет решаться вопрос о месте и порядке его захоронения.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звание Героя России посмертно Ильдару Суфиярову из Уфы. Он командовал 2-м мотострелковым взводом полка «Башкортостан».
Хабиров отметил храбрость и лидерские качества Суфиярова, подчеркнув его умение руководить взводом даже под вражеским огнем. Кроме того, власти региона пообещали поддержку семье Суфиярова и выразили благодарность главе государства и министру обороны РФ Андрею Белоусову за оказанное внимание и признание подвига офицера.
