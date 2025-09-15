Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до −2 градусов

Гидрометцентр уточнил прогноз на ближайшие несколько дней для юга России.

Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 54% 762 мм рт. ст. +21°

По информации синоптиков, в течение суток Волгоградскую область ожидает ухудшение погодных условий. Специалистами объявлен предпоследний — жёлтый уровень погодной опасности из-за ночных заморозков.

Согласно прогностической карте предупреждений для ЮФО, вплоть до 8:00 16 сентября регион ожидает экстремальное похолодание. В отдельных районах на почве в ночные часы температура может опускаться до −0,1…-2,0 °C.

Напомним, как ранее сообщала редакция, на минувших выходных метеорологами неоднократно пересматривался прогноз погоды на ближайшие несколько дней в сторону понижения дневных и ночных температур.

Согласно последним данным, 16 сентября будет без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3−8 м/с, а днем восточный, юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью +6…+11ºС, при прояснении 0…+5ºC, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы −0,1…-2,0ºС. Днём будет +19…+24ºC.