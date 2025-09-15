Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до −2 градусов

Согласно последним данным, 16 сентября будет без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3−8 м/с, а днем восточный, юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью +6…+11ºС, при прояснении 0…+5ºC, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы −0,1…-2,0ºС. Днём будет +19…+24ºC.