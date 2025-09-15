Волгоградцев предупредили о ночных заморозках до −2 градусов

По информации синоптиков, в течение суток Волгоградскую область ожидает ухудшение погодных условий. Специалистами объявлен предпоследний — жёлтый уровень погодной опасности из-за ночных заморозков.
Согласно прогностической карте предупреждений для ЮФО, вплоть до 8:00 16 сентября регион ожидает экстремальное похолодание. В отдельных районах на почве в ночные часы температура может опускаться до −0,1…-2,0 °C.
Напомним, как ранее сообщала редакция, на минувших выходных метеорологами неоднократно пересматривался прогноз погоды на ближайшие несколько дней в сторону понижения дневных и ночных температур.
Согласно последним данным, 16 сентября будет без существенных осадков. Ветер ночью восточный 3−8 м/с, а днем восточный, юго-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха: ночью +6…+11ºС, при прояснении 0…+5ºC, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы −0,1…-2,0ºС. Днём будет +19…+24ºC.