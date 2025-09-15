Иммунолог Болибок рассказал, как защититься от менингита

Менингит остается грозным заболеванием, несмотря на редкие случаи эпидемий на территории России, заявил в интервью RT врач-иммунолог Владимир Болибок.
«Менингит — воспаление твёрдой мозговой оболочки, оно может вызываться менингококком или гемофильной палочкой», — рассказал специалист.
Он напомнил, что от гемофильной палочки и от менингококка существуют прививки. Кроме того, вакцинацию от менингита, вызванного гемофильной палочкой, собираются включить в календарь прививок.
Болибок отметил, что основную опасность для окружающих представляют бессимптомные носители бактерий.
«Он (человек. — Прим. ред.) не болеет, но микроб живет в носу — и он распространяет его. Это респираторная инфекция, которая передаётся воздушно-капельным путём», — пояснил врач.
Для лечения менингита применяются антибиотики, а одним из самых эффективных способов профилактики менингита является вакцинация, рассказал Болибок.
Ранее врач-терапевт Александр Новиков рекомендовал делать прививки от гриппа в период с сентября по октябрь до начала всплеска заболеваемости, а также не забывать о ревакцинации от COVID-19 каждые 6−12 месяцев и о вакцинах от пневмонии и коклюша.