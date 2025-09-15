Иммунолог Болибок рассказал, как защититься от менингита

Ранее врач-терапевт Александр Новиков рекомендовал делать прививки от гриппа в период с сентября по октябрь до начала всплеска заболеваемости, а также не забывать о ревакцинации от COVID-19 каждые 6−12 месяцев и о вакцинах от пневмонии и коклюша.