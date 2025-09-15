В Волгоградской области определили лучшего лаборанта химического анализа

Региональный конкурс «Лучший по профессии» среди лаборантов химического анализа состоялся в Волгоградском политехническом колледже им. В. И. Вернадского в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки Волгоградской области.
Конкурс направлен на популяризацию рабочих профессий и подготовку кадров для химической отрасли. В нем приняли участие 20 специалистов региональных предприятий. Участники продемонстрировали знания аналитической химии, правил безопасности и выполнили практические задания, включая анализ питьевой воды.
Победители получат денежные премии: 40, 30 и 20 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно. Отметим, что в колледже в ближайшее время откроется первый в России межрегиональный центр подготовки педагогов-химиков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.