Подростки помочились в кастрюлю с супом в китайском кафе и получили огромный штраф

Два 17-летних подростка помочились в кастрюлю с супом в кафе в Шанхае, сняли это на видео и опубликовали кадры в Сеть. В связи с этим их оштрафовали на 2,2 миллиона юаней (25,5 миллиона рублей — прим. «ВМ»), эту сумму придется выплатить их родителям. Об этом сообщил портал Jornal de Notícias.
— Штраф составляет 130 000 юаней (1,5 миллиона рублей — прим. «ВМ») за уборку и замену материалов и еще 2,07 миллиона юаней (24,03 миллиона рублей — прим. «ВМ») за потерю дохода, ущерб репутации и судебные издержки, — говорится в материале.
Местный суд установил, что подростки «совершили преднамеренные действия, которые повлияли как на имущество, так и на репутацию» пострадавшего ресторана, а также «сознательно позволили видео распространиться в социальных сетях, несмотря на его вероятное социальное воздействие», передает портал.
