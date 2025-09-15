Подростки помочились в кастрюлю с супом в китайском кафе и получили огромный штраф

Два 17-летних подростка помочились в кастрюлю с супом в кафе в Шанхае, сняли это на видео и опубликовали кадры в Сеть. В связи с этим их оштрафовали на 2,2 миллиона юаней (25,5 миллиона рублей — прим. «ВМ»), эту сумму придется выплатить их родителям. Об этом сообщил портал Jornal de Notícias.