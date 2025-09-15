Трамп пропустил панихиду по своему соратнику Чарли Кирку ради игры в гольф

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп играл в гольф во время панихиды по своему соратнику, консервативному политику Чарли Кирку. Об этом сообщил таблоид TMZ.
14 сентября вечером Трамп находился в Вашингтоне, округ Колумбия, и вернулся в Белый дом в 18:30, когда люди уже выстраивались у Центра Кеннеди, где проходила панихида.
Центр расположен примерно в 2,5 километра от резиденции президента. Тем не менее Трамп не счел нужным отказаться от игры в гольф, чтобы отдать дань памяти своему соратнику.
Панихида началась в 18:00, на церемонии присутствовали 85 членов Конгресса и сторонников Трампа из MAGA (политического движения «Сделаем Америку снова великой»), говорится в материале.
10 сентября во время выступления в кампусе Университета Юта Вэлли было совершено покушение на американского активиста-консерватора Чарли Кирка. После выстрела в шею его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали, однако спасти политика не удалось. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько значимой фигурой для США был Кирк и какие последствия спровоцирует его убийство.
До этого Трамп неоднократно в положительном ключе отзывался о Кирке. Глава государства подчеркнул, что тот — «отличный парень».