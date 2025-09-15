Ричмонд
В Ростове-на-Дону полиция разыскивает напавших на несовершеннолетнего

Полицейские ищут свидетелей нападения на подростка в Ворошиловском районе Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону устанавливают причастных к нападению на подростка. Информация о происшествии подтверждена пресс-службой главка полиции Ростовской области.

Инцидент произошел в Ворошиловском районе донской столицы 13 сентября. В местный отдел полиции поступило сообщение о том, что на несовершеннолетнего было совершено нападение группой неизвестных.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят работу по изучению записей с камер видеонанаблюдения, а также опрашивают возможных свидетелей случившегося.

Полиция обращается к жителям города: если вы располагаете любой информацией о личностях нападавших или стали очевидцами произошедшего, просьба сообщить об этом по круглосуточному телефону дежурной части: 102.

