В Ростове-на-Дону полиция разыскивает напавших на несовершеннолетнего

Правоохранительные органы Ростова-на-Дону устанавливают причастных к нападению на подростка. Информация о происшествии подтверждена пресс-службой главка полиции Ростовской области.
Инцидент произошел в Ворошиловском районе донской столицы 13 сентября. В местный отдел полиции поступило сообщение о том, что на несовершеннолетнего было совершено нападение группой неизвестных.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят работу по изучению записей с камер видеонанаблюдения, а также опрашивают возможных свидетелей случившегося.
Полиция обращается к жителям города: если вы располагаете любой информацией о личностях нападавших или стали очевидцами произошедшего, просьба сообщить об этом по круглосуточному телефону дежурной части: 102.
