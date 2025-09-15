В Белебее Республики Башкортостан прошла экологическая акция

Экологическая акция «Чистые игры» состоялась в городе Белебей Республики Башкортостан, сообщили в администрации Белебеевского района. Событие прошло в ходе реализации национального проекта «Экологическое благополучие».
В мероприятии приняли участие ученики трех местных колледжей: гуманитарно-технического, медицинского и колледжа механизации и электрификации. Они трудились в лесопарке «Тропа здоровья».
Акция прошла в формате квеста: участники собрали пластиковые бутылки, бумагу и другой мусор, превратив уборку в соревнование. Самые активные волонтеры получили памятные призы и дипломы.
«Чистота города — это забота каждого. Подобные экологические акции играют важную роль в формировании экологической культуры у молодежи и привлечении внимания общественности к проблемам загрязнения окружающей среды», — отметила начальник отдела молодежи администрации Белебея Ляйсан Зарипова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.