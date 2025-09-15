Ричмонд
Журавлев предупредил о риске утраты репродуктивного здоровья из-за вейпов

Никотин и химические смеси напрямую воздействуют на половую систему и развитие организма.

Источник: Аргументы и факты

Через полвека курение вейпов может привести к массовой утрате репродуктивного здоровья. Об этом RuNews24.ru сообщил директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев.

Он отметил, что никотин и химические смеси напрямую воздействуют на половую систему и развитие организма. В будущем это может привести к тому, что создание семьи и рождение детей станут редким явлением.

По словам Журавлева, для борьбы с этой проблемой необходимо контролировать точки продаж, а также усиливать информационную работу о вреде вейпов. Эксперт добавил, что людям следует предоставлять альтернативы, включая занятия спортом, творчеством и образовательные активности.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею дать регионам полномочия по полному запрету вейпов.