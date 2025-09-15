Почему сгорела старинная церковь в Жабинковском районе? Судебные эксперты установили причину

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебные эксперты установили причину пожара старинной церкви в Жабинковском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления ГКСЭ по Брестской области Татьяну Коток.
Старинная деревянная церковь сгорела в Жабинковском районе.
Исследование проводилось по факту пожара в церкви Святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки.
Эксперт управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области изучил место первичного возгорания, а также установил очаг пожара.
В ходе проведения лабораторного исследования установлено, что непосредственной (технической) причиной ЧП стало короткое замыкание вводного электрического кабеля энергоснабжения сооружения. Аварийному режиму способствовало одновременное подключение энергоемкого оборудования для проведения ремонтно-восстановительных работ.
По данному факту Жабинковским районным отделом внутренних дел проводится проверка.
Пожар произошел 24 июля этого года. Огонь полностью уничтожил один из старейших деревянных храмов региона, памятник архитектуры. Первое упоминание о существовании церкви в Степанках относится к 1619 году. На протяжении 1860−1870 годов храм неоднократно перестраивался. -0-