Тренера из группы Тутберидзе не пустили с Петросян на олимпийский отбор

Хореограф Даниил Глейхенгауз из команды известного тренера Этери Тутберидзе сообщил, что ему было отказано в сопровождении фигуристки Аделии Петросян на олимпийский отборочный турнир, который пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Петросян и Петр Гуменник выступят на Олимпийских играх-2026. При этом спортивные пары и танцоры на льду не смогут участвовать в отборе.
Глейхенгауз возмутился отказом в допуске. По его словам, он даже не мог представить, что не соответствует каким-либо критериям.
— Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях, и мы вместе с тренерским штабом и федерацией выбрали меня именно для того, чтобы не было никакого риска. Казалось, что это самое правильное решение, — приводят его слова в материале.
21 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований по 31 дисциплине, подчеркнув, что в этом отношении «лед тронулся». Чиновник добавил, что министр спорта России Михаил Дегтярев активно работает в этом направлении.
При этом 12 сентября международная федерация бобслея и скелетона не допустила российских атлетов до отбора на Олимпийские игры, которые пройдут в Милане в 2026 году. По словам президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, девять членов конгресса организации проголосовали за допуск россиян, 36 — против, еще шестеро делегатов отказались от участия в голосовании.