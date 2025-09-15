Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренера из группы Тутберидзе не пустили с Петросян на олимпийский отбор

Хореограф Даниил Глейхенгауз из команды известного тренера Этери Тутберидзе сообщил, что ему было отказано в сопровождении фигуристки Аделии Петросян на олимпийский отборочный турнир, который пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Хореограф Даниил Глейхенгауз из команды известного тренера Этери Тутберидзе сообщил, что ему было отказано в сопровождении фигуристки Аделии Петросян на олимпийский отборочный турнир, который пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Петросян и Петр Гуменник выступят на Олимпийских играх-2026. При этом спортивные пары и танцоры на льду не смогут участвовать в отборе.

Глейхенгауз возмутился отказом в допуске. По его словам, он даже не мог представить, что не соответствует каким-либо критериям.

— Всегда старался быть максимально корректным, аккуратным в высказываниях, и мы вместе с тренерским штабом и федерацией выбрали меня именно для того, чтобы не было никакого риска. Казалось, что это самое правильное решение, — приводят его слова в материале.

21 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что международные федерации допустили российских спортсменов до соревнований по 31 дисциплине, подчеркнув, что в этом отношении «лед тронулся». Чиновник добавил, что министр спорта России Михаил Дегтярев активно работает в этом направлении.

При этом 12 сентября международная федерация бобслея и скелетона не допустила российских атлетов до отбора на Олимпийские игры, которые пройдут в Милане в 2026 году. По словам президента Федерации бобслея России Анатолия Пегова, девять членов конгресса организации проголосовали за допуск россиян, 36 — против, еще шестеро делегатов отказались от участия в голосовании.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше