Протоиерей Ткачев: У приезжающих бойцов СВО есть вопросы к части россиян

— Во всех ресторанах полно людей, и далеко не каждый понимает, что происходит. Типа: «А… не моя война». К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме, — высказался протоиерей в эфире программы «Отец Андрей. Ответы» на канале «Царьград».