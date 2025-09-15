Протоиерей Ткачев: У приезжающих бойцов СВО есть вопросы к части россиян

У военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и приезжают на побывку, есть вопросы к тем россиянам, которые игнорируют значимость военных действий в жизни страны и предпочитают отстраниться от происходящих событий. Об этом заявил протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев.
Он отметил, что рано или поздно гражданам, которые игнорируют СВО, придется ответить на эти вопросы в той или иной форме.
— Во всех ресторанах полно людей, и далеко не каждый понимает, что происходит. Типа: «А… не моя война». К этим сусликам есть очень большие вопросы, эти вопросы будут заданы в разной форме, — высказался протоиерей в эфире программы «Отец Андрей. Ответы» на канале «Царьград».
Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал военнослужащих, которые возвращаются из зоны СВО, продолжить приносить пользу обществу в качестве священнослужителей. Он напомнил, что после завершения Великой Отечественной войны некоторые солдаты Красной армии выбрали именно такой путь.