Терапевт Кондрахин: сон с питомцами может быть опасен для здоровья

У животных должно быть отдельное место для сна, заявил врач.

Источник: Аргументы и факты

Совместный сон с кошками и собаками увеличивает риск заразиться токсоплазмозом и гельминтозом, заявил в интервью телеканалу Москва 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Собаки, например, регулярно гуляют на улице и на лапах, шерсти приносят грязь вместе с огромным количеством бактерий. И не факт, что их получится удалить даже после мытья», — рассказал он.

Совместный сон с кошками серьезно увеличивает риск заразиться токсоплазмозом — это опасное заболевание может медленно протекать в течение нескольких лет, вызывая проблемы в организме и снижая иммунитет, сообщил Кондрахин.

Кроме того, питомцы могут заразить человека гельминтозом, даже если животному регулярно для профилактики дают специальные средства, рассказал терапевт.

Кондрахин подчеркнул, что у питомцев должно быть отдельное место для сна.

Ранее терапевт и гастроэнтеролог Ольга Сухарева рассказала, что употребление в пищу сырых рыбы и мяса повышает риски заразиться кишечными инфекциями и заработать гельминтоз.