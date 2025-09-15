Дрейфующую станцию в Арктике переместили на новую льдину в 430 км от прежней

«Впервые в истории научных исследований в Арктике дрейфующая станция была перенесена на столь значительное расстояние. Эта беспрецедентная по сложности операция стала наглядной демонстрацией эффективной командной работы полярников, ученых, пилотов и моряков. Применение новых технологий, накопленный опыт и знания расширили наши возможности по передислокации станций и позволили фактически корректировать траекторию дрейфа», — передала пресс-служба слова директора ААНИИ Александра Макарова.