Выживший при крушении Boeing 787 из-за аэрофобии может не вернуться к семье

Единственный выживший в авиакатастрофе Boeing 787 авиакомпании Air India, 40-летний предприниматель Кумар Рамеш, может никогда не вернуться домой из-за тяжелого страха перед полетами. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
После трагедии мужчина остается в Индии, где проходит курс психологической реабилитации. Его жена Хирал и четырехлетний сын навещали его, но вскоре были вынуждены вернуться в Великобританию, где находится их дом.
«Думаю, он останется там навсегда. Он слишком напуган, чтобы снова сесть на самолёт», — приводит издание слова одного из родственников Рамеша.
Самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India разбился в Индии 12 июня. Он рухнул на здание медицинского общежития рядом с аэропортом города Ахмедабад через несколько минут после взлета. На борту находились 242 человека, среди которых 12 членов экипажа.