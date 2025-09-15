Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выживший при крушении Boeing 787 из-за аэрофобии может не вернуться к семье

Мужчина находится в Индии и боится возвращаться в Британии, где проживает его семья.

Источник: Аргументы и факты

Единственный выживший в авиакатастрофе Boeing 787 авиакомпании Air India, 40-летний предприниматель Кумар Рамеш, может никогда не вернуться домой из-за тяжелого страха перед полетами. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

После трагедии мужчина остается в Индии, где проходит курс психологической реабилитации. Его жена Хирал и четырехлетний сын навещали его, но вскоре были вынуждены вернуться в Великобританию, где находится их дом.

«Думаю, он останется там навсегда. Он слишком напуган, чтобы снова сесть на самолёт», — приводит издание слова одного из родственников Рамеша.

Самолёт Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India разбился в Индии 12 июня. Он рухнул на здание медицинского общежития рядом с аэропортом города Ахмедабад через несколько минут после взлета. На борту находились 242 человека, среди которых 12 членов экипажа.