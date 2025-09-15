Погибшая сексолог из ток-шоу Амбарцумян встречалась с мужем певицы Славы

Предприниматель Сергей Белюскин погиб в ДТП в Москве в конце августа. Мужчину среди прочего обвиняли в причастности к смерти возлюбленной, сексолога Анны Амбарцумян. Оказалось, что девушка также была любовницей Анатолия Данилицкого, супруга певицы Славы.
— Она упоминала супруга певицы Славы в контексте подаренной ей недвижимости. Все две квартиры на Новом Арбате за 100 миллионов рублей, о которых шла речь в программе, всегда говорилось про него, — рассказала подруга сексолога Виктория Шорикова в эфире телепрограммы «Малахов».
Смертельная авария с участием Белюскина произошла вечером 24 августа. Предприниматель за рулем спортивного автомобиля Aston Martin столкнулся с отбойником под Живописным мостом. Очевидцы до приезда скорой попытались оказать пострадавшему первую помощь. Однако даже прибывшие медики не смогли привести его в чувство — бизнесмен скончался на месте от полученных травм.
Белюскин в 2011 году сбил мужа писательницы Марии Арбатовой, когда ехал за рулем Range Rover. Пострадавший выжил, но перенес три сложнейшие операции. Женщина после ДТП заявила, что не простила бизнесмена. Стала ли авария с предпринимателем «возвращением» бумеранга, выясняла «Вечерняя Москва».