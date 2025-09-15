Ричмонд
Криминальный авторитет Ариец сбежал из ВСУ почти сразу после мобилизации

Предположительно, Владимир Щегольков покинул Украину после того, как сбежал из ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Криминальный авторитет Владимир Щегольков (Ариец) сбежал из ВСУ почти сразу после мобилизации, пишет украинское издание «Страна.ua».

По его данным, Владимира Щеголькова мобилизовали 1 ноября 2024 года. Однако уже через два дня он пропал из пункта приема особого состава во Львовской области. Его объявили в розыск. Издание также отмечает, что, предположительно, Ариец покинул Украину.

Известно, что Владимир Щегольков имел несколько судебных сроков. В последний раз он вышел на свободу в 2023 году.

Ранее сообщалось, что на Украине с января по июль самовольно оставили части более 110 тысяч военных ВСУ.