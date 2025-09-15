Криминальный авторитет Ариец сбежал из ВСУ почти сразу после мобилизации

Криминальный авторитет Владимир Щегольков (Ариец) сбежал из ВСУ почти сразу после мобилизации, пишет украинское издание «Страна.ua».
По его данным, Владимира Щеголькова мобилизовали 1 ноября 2024 года. Однако уже через два дня он пропал из пункта приема особого состава во Львовской области. Его объявили в розыск. Издание также отмечает, что, предположительно, Ариец покинул Украину.
Известно, что Владимир Щегольков имел несколько судебных сроков. В последний раз он вышел на свободу в 2023 году.
Ранее сообщалось, что на Украине с января по июль самовольно оставили части более 110 тысяч военных ВСУ.