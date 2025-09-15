На Кубани в станице Березанской завершили капремонт артезианской скважины

Капитальный ремонт артезианской скважины № П-6494/3 завершили в станице Березанской Выселковского района Краснодарского края в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Глубина скважины составляет 440 метров. Специалисты выполняли работы с марта по август 2025 года. Установленное современное оборудование обеспечит высокую степень очистки и соответствие воды всем санитарным нормам и требованиям.
«Ремонт существенно улучшит качество водоснабжения жителей населенного пункта», — отметила глава Березанского сельского поселения Евгения Лесовая.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.