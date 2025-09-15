В Московском юридическом университете открыли гибридные аудитории

Пять инновационных учебных пространств ввели в эксплуатацию в Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в учебном заведении.
Аудитории оснащены системами автотрекинга, интерактивными панелями, профессиональным звуковым и видеооборудованием. Это позволяет объединять очных и удаленных участников образовательного процесса.
«Создание гибридной образовательной среды открывает принципиально новые возможности для университета: от совместных программ с другими вузами дообучения студентов с гибким графиком и профессиональной занятостью. Это шаг в будущее, движение к образованию без барьеров и ограничений», — отметила проректор по стратегическому и международному развитию Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)Мария Мажорина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.