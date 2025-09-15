В Нижнем Новгороде волонтеры запустили «Социальную кухню»

Волонтерский центр Нижегородской области запустил благотворительный проект «Социальная кухня», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Инициатива поддержана грантом и реализуется в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».
Проект направлен на помощь одиноким пенсионерам, людям с инвалидностью и гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Питание предоставляется три раза в неделю в двух районах города: в Ленинском (ул. Новикова-Прибоя, 35) и Автозаводском (ул. Космическая, 54). Каждый обратившийся получает сразу два обеда — на текущий и следующий день. Волонтеры также доставляют питание на дом маломобильным гражданам. К концу 2025 года планируется расширить сеть до шести точек раздачи и увеличить ежедневный объем помощи до 200 порций.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.