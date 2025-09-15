Ричмонд
Туристов с младенцем эвакуировали из каньона горной реки в Сочи

В горах Сочи спасательная служба МЧС России успешно эвакуировала семью с пятимесячным ребенком, которая заблудилась в регионе. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

14 сентября пара с пятимесячным ребенком отправилась на лесную прогулку в село Мамедова щель, но после наступления темноты туристы потеряли тропу и заблудились. Вскоре они позвонили в единую службу спасения, и на их поиски отправились спасатели МКУ «Служба спасения города Сочи», ЮРПСО и Кубань-СПАС.

— Спасатели разделились на поисковые группы и до полуночи нашли туристов в верховьях реки Куапсе. Их благополучно вывели из леса. Медицинская помощь никому не понадобилась, — передает Telegram-канал МЧС.

25 августа спасатели обнаружили и эвакуировали всех туристов, которые совершали восхождение на вулкан Баранского на курильском острове Итуруп и пропали. Путешественников доставили на площадку санавиации в городе Курильск.

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал, что особых ритуалов прощания с погибшими в горах альпинистами и символических традиций нет — все зависит от их родственников и их «желания сделать что-то» в память о близком человеке.