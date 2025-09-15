Туристов с младенцем эвакуировали из каньона горной реки в Сочи

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев рассказал, что особых ритуалов прощания с погибшими в горах альпинистами и символических традиций нет — все зависит от их родственников и их «желания сделать что-то» в память о близком человеке.