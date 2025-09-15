Раскрыт скрытый смысл костюма Кейт Миддлтон на годовщине смерти королевы Елизаветы

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон надела серый клетчатый костюм на третью годовщину смерти королевы Великобритании Елизаветы в знак уважения к покойному монарху. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.
Миддлтон вместе с мужем принцем Уильямом посетила Национальную федерацию женских институтов в Саннингдейле. Она выбрала платье в черно-серо-белую клетку, а ее супруг — элегантный костюм и галстук.
— Платье Кейт, которое, вероятно, также является данью уважения королеве Елизавете в годовщину кончины Ее Величества, включало традиционные траурные цвета, такие как черный и белый, а серый, как считается, символизирует уважение, — говорится в материале.
Миддлтон в конце августа появилась на публике со светлыми локонами, ее заметили по пути на воскресную церковную службу в Балморале. Она ехала на заднем сиденье автомобиля, который вел принц Уильям, в машине также находились дети пары — Джордж, Луи и Шарлотта.
Позже в Сети появилось мнение, что светлые волосы Миддлтон могут быть париком, поскольку раньше она почти никогда не меняла их оттенок. Вскоре принцесса Уэльская вернула себе каштановый цвет волос — она пришла на женский чемпионат мира по регби с более темными волосами, которые были заколоты в локоны со спины.