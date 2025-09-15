Хакеры из КНДР использовали ChatGPT для создания поддельных военных удостоверений, которые использовались в фишинговых кампаниях против южнокорейских граждан. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет компании Genians.
По данным Genians, хакерская группировка использовала ИИ для создания поддельных бланков удостоверения личности военнослужащих Южной Кореи. Подобные удостоверения использовались злоумышленниками в фишинговой атаке, нацеленной на журналистов, исследователей и правозащитников.
Так, хакеры отправляли фишинговые письма, в которых вместо реального изображения содержалась ссылка на вредоносное программное обеспечение, предназначенное для кражи данных с зараженных устройств.
Уточняется, что хакеры смогли обойти первоначальные ограничения ChatGPT и сгенерировать фальшивые изображения, изменив формулировку своего запроса.
