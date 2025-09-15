Врач Шаповаленко назвала тревожные знаки, указывающие на деменцию

Человек с деменцией забывает, как выполнять самые обычные вещи. Об этом рассказала врач Татьяна Шаповаленко в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
— Когда надо насторожиться и насторожиться всерьез? Человек забывает, как пользоваться телефоном. Первый очень тревожный звонок. Забывает выключить газ, забывает, как пользоваться плитой, микроволновкой, на какие кнопки нажимать, — рассказала эксперт.
Она добавила, что при деменции человек не может вспомнить, как чистить зубы, или теряется в знакомом ему месте. Кроме того, на наличие заболевания указывают небрежность и неряшливость в одежде, уточнила врач.
Исследователи выяснили, что занятия йогой не только помогают качественно снять стресс, но и поддерживают здоровье мозга. Ежедневные упражнения снижают уровень воспаления, улучшают работу памяти и могут замедлить возрастное снижение когнитивных функций. Также при регулярных занятиях значительно уменьшается риск деменции. По словам ученых, йога воздействует на человеческий организм комплексно, поскольку сочетает в себе физическую активность, дыхательные упражнения и медитацию.