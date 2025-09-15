На Землю надвигается новый геомагнитный удар

Согласно мониторингу, пик возмущений магнитосферы Земли был зафиксирован утром 15 сентября. Во второй половине дня показатели находились на грани начала слабой магнитной бури уровня G1, однако вечером геомагнитная активность может резко увеличиться. Основанием для этого прогноза служат данные о состоянии межпланетного магнитного поля и ключевые параметры солнечного ветра.