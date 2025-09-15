Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров сравнил Пугачеву с теми, кто развязал войну в Чечне

Между певицей Аллой Пугачевой и «предателями», такими как Борис Березовский, есть сходство. Именно такие люди развязали войну в Чечне, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров сравнил Пугачеву с развязавшими войну в Чечне предателями.

Между певицей Аллой Пугачевой и «предателями», такими как Борис Березовский, есть сходство. Именно такие люди развязали войну в Чечне, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Схожие с Пугачевой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла десятки тысяч жизней, многих оставила инвалидами», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее против Аллы Пугачевой был подан судебный иск на 1,5 миллиарда рублей за интервью, в котором она положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, бывшем главе самопровозглашенной Ичкерии, и критиковала российские власти. В 1990-х годах действия Дудаева и его сторонников привели к началу Первой чеченской войны, в результате которой погибли тысячи человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше