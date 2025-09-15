Кадыров сравнил Пугачеву с теми, кто развязал войну в Чечне

Ранее против Аллы Пугачевой был подан судебный иск на 1,5 миллиарда рублей за интервью, в котором она положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, бывшем главе самопровозглашенной Ичкерии, и критиковала российские власти. В 1990-х годах действия Дудаева и его сторонников привели к началу Первой чеченской войны, в результате которой погибли тысячи человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.